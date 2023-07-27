Скончалась старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева

27.07.2023

Скончалась старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева
Скончалась народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева.

Артистка умерла на 85-м году жизни, передает пресс-служба театра.

«Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким», — указано в сообщении учреждения.

Информация о месте и времени прощания с артисткой будет объявлена позже.

Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. Нина Дробышева окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе. С 1958 года Дробышева начала работать в этом театре, с 1962 года служила в Театре имени Моссовета. Нину Дробышеву можно увидеть в картинах «Два капитана», «Улиц полна неожиданностей», «Чистое небо» и других фильмах.



Фото: скриншот видео на YouTube