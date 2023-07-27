Скончалась старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева

Скончалась народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева.



Артистка умерла на 85-м году жизни, передает пресс-служба театра.



«Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким», — указано в сообщении учреждения.



Информация о месте и времени прощания с артисткой будет объявлена позже.



Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. Нина Дробышева окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе. С 1958 года Дробышева начала работать в этом театре, с 1962 года служила в Театре имени Моссовета. Нину Дробышеву можно увидеть в картинах «Два капитана», «Улиц полна неожиданностей», «Чистое небо» и других фильмах.













Фото: скриншот видео на YouTube











