В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Годара

В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара.



Ретроспектива «Годар. Новое дыхание» состоится с 7 по 11 августа. В программу вошли пять кинокартин 1960-х, ставших знаковыми в истории французской «новой волны». В их числе картины «Альфавиль», «Презрение», «Безумный Пьеро», «Китаянка», «На последнем дыхании».



Программный директор «Художественного» Стас Тыркин рассказал о программе ретроспективы.



«В нее вошли пять интимных и монументальных шедевров Годара, снятых им на протяжении всего лишь семи бурных лет в лихие и неповторимые 1960-е. После них мировое кино уже не было прежним: Годар открыл ему невиданные свободы, в чем мы с завистью и убедимся полвека спустя», — рассказал Стас Тыркин.









Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра «Художественный»