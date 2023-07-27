Писатель Юрий Поляков раскритиковал фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву»

Писатель Юрий Поляков обрушился с критикой на музыкальный фестиваль «Рандеву», который проходит в Юрмале. Концерты организовала певица Лайма Вайкуле.





Фестиваль «Рандеву» стартовал 27 июля. Российские музыканты на мероприятие не приглашены. При этом на нем выступят музыканты, которые признаны в России иноагентами.





Поляков обвинил Вайкуле в ненависти к России из-за связи ее родни с фашистами. Писатель считает, что провокационными решениями певица пытается привлечь внимание к собственной персоне.





Он также отметил, что на фестивале собраны музыканты-русофобы, которые выслуживаются перед западными покровителями.