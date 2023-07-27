Netflix показал трейлер документалки о скандальном суде между Деппом и Хёрд

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Депп против Хёрд».





В многосерийном фильме будут рассказаны подробности скандального суда между актерами и бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд.









Хёрд обвиняла Деппа в домашнем насилии в одной из статей, однако суд встал на сторону актера и отверг все претензии. Более того, по результатам суда актриса заплатила супругу компенсацию.





Дело Деппа против Хёрд стало одним из самых популярных судебных дел последнего времени и породило множество мемов в соцсетях.





Премьера «Депп против Хёрд» состоится 16 августа. Документальный сериал будет состоять из трех эпизодов, в которых покажут подробности и хронику судебного процесса.









Фото: официальный сайт Netflix