На Netflix состоялась премьера финала третьего сезона «Ведьмака»

Стрим-сервис Netflix опубликовал вторую часть эпизодов третьего сезона «Ведьмака». Новые эпизоды стали последними для актера Генри Кавилла в роли ведьмака Геральта.





В уже анонсированном четвертом сезоне «Ведьмака» роль Геральта сыграет Лиам Хемсворт. Съемки новых эпизодов перенесены на 2024 год из-за забастовки американских сценаристов и актеров.





В основу сериала легла серия книг польского писателя Анджея Сапковского. В них он создал фэнтезийный мир, в котором одновременно существуют люди, эльфы и другие волшебные существа, а также ведьмаки, которые борются с монстрами из потусторонних миров.





В «Ведьмаке» также снимаются Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен и другие актеры.









Фото: кадр из сериала «Ведьмак»