Дочь Сергея Жукова Ника выпустила свою первую песню «Девочка-плакса»

27.07.2023

Дочь Сергея Жукова Ника выпустила свою первую песню «Девочка-плакса»
Дочь лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова Ника выпустила первую песню. Она называется «Девочка-плакса».

Композиция стала саундтреком к сериалу «Плакса». Премьера проекта состоится в сентябре.

Впервые Ника Жукова исполнила свою песню на концерте «Руки вверх», который прошел в московских «Лужниках». 

В настоящий момент неизвестно, начнет ли Жукова полноценную карьеру певицы. Артистка пока воздерживается от комментариев.

Ника Жукова ранее снялась в фильме «Артек. Большое путешествие». В сериале «Плакса» она также сыграет одну из ролей.


Фото: пресс-служба СТС