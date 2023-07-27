Дочь Сергея Жукова Ника выпустила свою первую песню «Девочка-плакса»

Дочь лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова Ника выпустила первую песню. Она называется «Девочка-плакса».





Композиция стала саундтреком к сериалу «Плакса». Премьера проекта состоится в сентябре.





Впервые Ника Жукова исполнила свою песню на концерте «Руки вверх», который прошел в московских «Лужниках».





В настоящий момент неизвестно, начнет ли Жукова полноценную карьеру певицы. Артистка пока воздерживается от комментариев.





Ника Жукова ранее снялась в фильме «Артек. Большое путешествие». В сериале «Плакса» она также сыграет одну из ролей.









Фото: пресс-служба СТС