Фонд кино отобрал 11 национальных кинопроектов для поддержки

Фонд кино объявил список национальных фильмов, которые получат государственную поддержку. Субсидии выделят 11 кинопроектам.





В список попали новая экранизация «Бременских музыкантов», экранизация «Буратино», комедия «Холоп 2», мелодрама «Лед 3», приключенческий фильм «Первый богатырь», байопик о группе «Руки вверх», а также фильмы «Северный полюс — 8», «Кракен», «Гуантанамера», «Бейрут» и «Первый на Олимпе».





Фонд кино поддержку в ходе производства фильмов ежегодно. Оценивает заявки специальный совет экспертов. Субсидии выдаются как на возмездной, так и на безвозмездной основе.









Фото: пресс-служба Фонда кино