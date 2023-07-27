Фонд кино отобрал 11 национальных кинопроектов для поддержки

Фонд кино отобрал 11 национальных кинопроектов для поддержки

27.07.2023

Фонд кино объявил список национальных фильмов, которые получат государственную поддержку. Субсидии выделят 11 кинопроектам.

В список попали новая экранизация «Бременских музыкантов», экранизация «Буратино», комедия «Холоп 2», мелодрама «Лед 3», приключенческий фильм «Первый богатырь», байопик о группе «Руки вверх», а также фильмы «Северный полюс — 8», «Кракен», «Гуантанамера», «Бейрут» и «Первый на Олимпе».

Фонд кино поддержку в ходе производства фильмов ежегодно. Оценивает заявки специальный совет экспертов. Субсидии выдаются как на возмездной, так и на безвозмездной основе.


Фото: пресс-служба Фонда кино