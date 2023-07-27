Disney+ показал финальную серию «Секретного вторжения» с Сэмюэл Л. Джексоном

Стрим-сервис Disney+ опубликовал финальный эпизод сериала «Секретное вторжение». Главную роль в кинокомиксе сыграл Сэмюэл Л. Джексон.





В сериале идет рассказ о тайном вторжении инопланетян на Землю. Зрителям доступны все шесть серий проекта.





Стоит отметить, что зрители не высоко оценили сериал. «Секретное вторжение» получило одну из худших оценок на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes среди всех проектов Marvel.





В «Секретном вторжении» также снялись Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Дон Чидл, Кингсли Бен-Адир, Киллиан Скотт и другие актеры.









Фото: кадр из сериала «Секретное вторжение»