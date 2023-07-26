Актера Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Американский актер Кевин Спейси выиграл суд по обвинению в сексуальных домогательствах.



Актера обвиняли в нескольких эпизодах сексуального насилия, непристойного поведения и принуждения к сексуальным действиям.



Суд проходил в Лондоне. Присяжные признали Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах. По девяти пунктам обвинения актер был оправдан.



Присяжные совещались более 12 часов перед вынесением вердикта. Оправдательный приговор вызвал слезы у актера.



Обвинения в отношении актера были выдвинуты в 2017 году. Спейси не признал вину ни по одному из обвинений.









Фото: Kevin Spacey/YouTube