Фестиваль «Голоса Суздаля» соберет 10 хоров из России, Сербии и Беларуси

В Суздале пройдет Международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля».



Мероприятие пройдет с 5 по 19 августа. На площадках Суздаля в течение двух недель выступят 10 хоров из разных регионов России, Сербии, Беларуси и ЛНР.



Выступления пройдут на площадке Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также в действующих храмах.



«Суздаль насыщен разноплановыми событиями, в том числе религиозной тематики, но при этом фестивали церковных хоров до настоящего времени еще никогда не проводились. Мы решили заполнить эту нишу, учитывая важность древней музыкальной традиции для восприятия образа Суздаля как центра духовной культуры», — рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.



Фестиваль откроет 5 августа концерт мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря. На фестивале выступят также Митрополичий хор Минского кафедрального собора Белорусской православной церкви под управлением Виталия Соболевского, «Хор Королевы Марии» под руководством Тани Андриич, Певчие правого клироса Старопечерской церкви Преображения Господня, ансамбль Avlos, женский хор Регентско-певческого отделения Донской духовной семинарии и другие коллективы.









Фото предоставлено организаторами фестиваля "Голоса Суздаля"