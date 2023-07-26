Путин поручил внести в госзаказ на кино тему повышения престижа профессии педагога

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры России включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы.



Об этом говорится в сообщении Кремля.



Поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.



«Минкультуры России подготовить совместно с Минпросвещения России и представить предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы», — указано в поручении.









Фото: Kremlin.ru