Фестиваль «Выборг» представит более восьмидесяти фильмов

Организаторы кинофестиваля «Выборг» (бывший «Окно в Европу. — Прим. ред.) представили полную программу.



В конкурсных и внеконкурсных программах будут показаны более 80 фильмов.





В конкурс игрового кино вошли 11 фильмов. Среди них «Блондинка» Павла Мирзоева, «Привет, мама» Или Малаховой, «Первое лето» Сергея Илютина, «Схватка» Никандра Федорова, «Осьминог» Алексея Степанова, «Свет» Антона Коломейца, «Нина» Оксаны Бычковой, «Отпуск в октябре» Романа Михайлова, «Одним днем» Стаса Иванова, «Лиссабон» Светланы Филипповой и «Лунатики» Юрия Мороза.





В конкурс неигрового кино вошли 15 картин. В конкурс анимационного кино — 26 фильмов. В конкурсе «Выборгский счет» — 4 фильма. Также пройдут различные внеконкурсные программы, творческие встречи и мастер-классы.





Выборгский кинофестиваль пройдет с 4 по 11 августа.









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