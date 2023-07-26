На «Ленфильме» стартовал кинофестиваль «Африка. Вместе в будущее»

На киностудии «Ленфильм» стартовал фестиваль «Африка. Вместе в будущее». Мероприятия будут проходить до 28 июля.





В Первом павильоне студии расположилась фотовыставка-путешествие «Африканская мечта». Ее экспонатами стали работы знаменитых фотографов, исследовавших африканский континент — его природу и культуру.





Там же пройдут творческие встречи и показы фильмов лучших режиссеров из различных африканских государств. Полное расписание мероприятий доступно на сайте фестиваля





Все мероприятия «Африки. Вместе в будущее» можно посетить бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля.









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