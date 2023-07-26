Warner Bros. опубликовала трейлер нового мультсериала «Том и Джерри»

Киностудия Warner Bros. опубликовала трейлер перезапуска мультсериала «Том и Джерри».





В новом сезоне будет показано 7 серий по 3 минуты каждая. Действие мультсериала будет проходить в Сингапуре.





Премьера новых серий «Тома и Джерри» состоится в августе.





Мультсериал «Том и Джерри», созданный американскими аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, выходит на экраны с 1940 года. В 2021 году вышел полнометражный фильм с анимационными котом Томом и мышонком Джерри. Главную роль в фильме сыграла Хлоя Грейс Морец.









Фото: кадр из мультсериала «Том и Джерри»