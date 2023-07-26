Ольга Любимова: Российско-Китайский библиотечный форум стал важным этапом культурного сотрудничества стран

В Российской государственной библиотеке прошел первый Российско-Китайский библиотечный форум.



Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.



По словам министра, в течение двух дней в Доме Пашкова участники мероприятий из двух стран обсуждали взаимодействие в сферах реставрации коллекций и модернизации учреждений, раскрытие ценных фондов на русском и китайском языках.



«Одно из перспективных направлений для совместной работы — использование искусственного интеллекта и нейросетей. Это позволит сохранить культурное наследие двух стран и будет способствовать развитию библиотек в области цифровых технологий», — написала Ольга Любимова.



Глава Минкультуры добавила, что для участников форума работала экспозиция уникальных изданий из фондов библиотеки, которые относятся к дипломатическим отношениям России и Китая. В число экспонатов вошли ценные документы, рукописи и редкие издания.



«Наше совместное мероприятие с Российской государственной библиотекой и Национальной библиотекой Китая стало еще одним важным этапом культурного сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении министра.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova