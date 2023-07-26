Владимир Путин поздравил с юбилеем оператора Анатолия Мукасея

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием кинооператора Анатолия Мукасея.



Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что фильмы, в которых принимал участие Анатолий Мукасей, значительно обогатили российский кинематограф.



«Уважаемый Анатолий Михайлович! Примите теплые поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком. Фильмы, в создании которых вы принимали участие, значительно обогатили наш кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего», — указано в телеграмме.



Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ.









Фото: Телеканал Культура/YouTube











