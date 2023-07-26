Исторический музей готовит к открытию выставку «Новороссия»

В Историческом музее 5 сентября откроется выставка «Новороссия».



Проект даст возможность познакомиться с историей обширного региона в Северном Причерноморье, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи, рассказали в пресс-служба музея.



Отмечается, что термин «Новороссия» вернулся в общественное пространство в 2014 году и был связан с развитием политического кризиса на Украине.



В экспозицию вошли три раздела: «Новороссия в составе Российской империи», «Новороссия в составе Украинской ССР», «Новороссия в огне».



«Мы надеемся, что уникальные предметы и документы из фондовых собраний Исторического музея и ведущих музеев, архивов страны помогут посетителям осознать глубокое историческое родство Новороссии и сегодняшней России и понять, почему так важна для нас эта земля. Важным и актуальным разделом выставки станут предметы, собранные на территории Луганской республики сотрудниками ГИМ во время командировки в зону СВО», — рассказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.



Посетители выставки смогут увидеть масштабные произведения живописи А. Гюне «Екатерина II дает законы Тавриде», полотно П. Малькова «Разработка плана 2-1 пятилетки», плакаты Окон ТАСС военного времени. В экспозицию также вошли мемориальные вещи Светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического, легендарного командира 1-й Конной армии С.М. Буденного, рукописные карты XVIII века, модели судов, народные костюмы и многое другое.



Выставка будет работать до 11 декабря 2023 года.













Фото: пресс-служба Исторического музея