ТНТ запустил в производство «Универ. 13 лет спустя»

Телеканал ТНТ запустил в производство сериал «Универ. 13 лет спустя».



Проект станет продолжением сериала «Универ. 10 лет спустя» и расскажет о событиях, произошедших спустя 3 года после финала прошлого шоу.



Одним из главных событий станет возвращение в проект Виталия Гогунского, сыгравшего Эдуарда Кузьмина. Гогунский покинул проект в пятом сезоне.



В актерский состав также вошли Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская.



В продолжении проекта Антон попрощается с Кристиной и откроет свой паб, в его жизни неожиданно появится взрослая дочь. Майкл и Варя будут переживать развод, а Маша в одиночку будет воспитывать детей, так как Валя постоянно будет занят работой. Кузя по возвращении захочет отбить у Вали Машу, так как до сих пор в нее влюблен.



О датах выхода нового проекта пока информации нет.









Фото: ТНТ