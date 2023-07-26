Завершены съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов представит десять образов

Завершились съемки сериала «Артист» с Юрием Стояновым в главной роли.



Режиссером проекта выступил Дмитрий Грибанов, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.



Отмечается, что Юрий Стоянов в проекте примерил на себя 10 образов — от священника и помощника депутата до строгой няни. Экранному сыну Стоянова Филиппу Бледному ради роли пришлось научиться играть на саксофоне.



По сюжету вор-рецидивист Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока и решает завязать с криминальным прошлым, для чего ему нужно добраться до награбленного, которое он оставил в тайнике в своем доме, где уже живут невестка и внуки. Чтобы забрать свои трофеи, Артисту приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.



«В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в "Городке" это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными, а сыграл я их там более трех тысяч. Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это поверили. Особенно дети, у которых особенная чуйка на фальшь. Всего в этом сериале мне предстоит быть десятью людьми, сыгранными одним персонажем, который поставлен в такие обстоятельства, что просто вынужден играть этих разных людей», — рассказал Юрий Стоянов.



Релиз сериала «Артист» состоится в 2024 году.













Фото: пресс-служба Start