В Иордании пройдут Дни российского кино

Главную роль в проекте сыграл Юрий Стоянов.
Показы пройдут в Российском центре науки и культуры в Аммане.
Съемки ранее анонсированного четвертого сезона перенесены на 2024 год. ...
В видеоряде использована хроника с фронта.
Мировая премьера фильма «Голда. Судный день» состоится 25 августа.
Главную роль в проекте сыграл Юрий Стоянов.
Показы пройдут в Российском центре науки и культуры в Аммане.
Съемки ранее анонсированного четвертого сезона перенесены на 2024 год. ...
В видеоряде использована хроника с фронта.
Мировая премьера фильма «Голда. Судный день» состоится 25 августа.
Премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля.
Комедия собрала за день более 32 млн долларов.
В мировом кинопрокате «Русалочка» собрала более 560 млн долларов.
Об этом сообщил директор сенегальского департамента кинематографии Жермен Коли.
Снял фильм ужасов Дэвид Гордон Грин, известный по новой трилогии «Хэллоуин».
Результаты кастинга объявил Фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S.
В фильме одни из главных ролей сыграли российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный.
Картина рассказывает о леденящих событиях, которые происходят на борту знаменитого трансатлантическо...
Главные роли в драме Оксаны Бычковой играют Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.
Главные роли во флагманском проекте телеканала «Россия» исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Еле...
Фильм Артема Лемперта «Тополиный пух» станет фильмом закрытия 31-го кинофестиваля «Выборг».
Выступления пройдут на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине.
Производством картины занимается Metrafilms и онлайн-кинотеатр Kion.
Для проката в азиатских странах была изменена сцена с полностью обнаженной актрисой.
Проект отмечен в номинации «Лучший веб-сериал».
26.07.2023