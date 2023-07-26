В Иордании пройдут Дни российского кино

В Иордании пройдут показы в рамках Russian Film Festival, передает пресс-служба Роскино, организатора показов.



Показы пройдут в Российском центре науки и культуры в Аммане. В программу вошли комедия «Родители строгого режима», комедия «Завтрак у папы», фантастическая комедия «Призрак», мультфильм «Три богатыря и Конь на троне».



Дни российского кино в Иордании пройдут уже второй год подряд. Показы будут идти в течение трех дней.





Ранее с 14 по 16 июля Дни российского кино прошли в Бишкеке. На кинопоказах побывали более 1,6 тысячи зрителей. Средний показатель посещаемости составил 97%.









Фото: пресс-служба Роскино