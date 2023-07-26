Netflix перенес съемки четвертого сезона «Ведьмака» на 2024 год

Стрим-сервис Netflix на днях опубликовал финальные серии третьего сезона «Ведьмака».



Съемки ранее анонсированного четвертого сезона перенесены на 2024 год. Причиной такого решения послужила забастовка сценаристов и актеров США. По некоторым данным, остановка работы над новыми голливудскими проектами может продлиться до осени.





Актеры и сценаристы требуют увеличения зарплат, а также изменения некоторых условий контрактов, среди которых пункт об использовании цифровых образов артистов. Продюсеры пока не принимают условия бастующих.





Сюжет сериала «Ведьмак» основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В четвертом сезоне главную роль сыграет Лиам Хемсворт. Генри Кавилл покинул сериал из-за несогласия с вольной интерпретацией сюжета литературного источника в проекте.









Фото: кадр из сериала «Ведьмак»



