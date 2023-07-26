Bleecker Street показала трейлер байопика «Голда» с Хелен Миррен

Киностудия Bleecker Street опубликовала в YouTube трейлер фильма «Голда. Судный день». Главную роль в киноленте играет звезда «Хичкока» Хелен Миррен.





Актриса исполняет роль единственной в истории Израиля женщины — премьер-министра Голды Меир, биографии которой посвящен фильм. Действие разворачивается во время Войны Судного дня, когда Израиль противостоял коалиции арабских государств в 1973 году.









Снял фильм «Голда. Судный день» оскароносный режиссер Гай Наттив. Автором сценария выступил Николас Мартин.





В байопике также снялись Лив Шрайбер, Камилла Коттен, Рами Хойбергер и другие актеры. Мировая премьера фильма «Голда. Судный день» состоится 25 августа.









Фото: кадр из фильма «Голда. Судный день»