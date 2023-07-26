Илон Маск раскритиковал «Барби» за повторение слова «патриархат»

Бизнесмен Илон Маск подверг критике комедию «Барби» в своей соцсети Twitter. Предпринимателю не понравилось частое использование в фильме слова «патриархат».





Маск отметил, что если при произнесении в фильме слова «патриархат» принимать спиртное, то к концу киноленты можно дойти до последней стадии опьянения.





Премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля. На текущий момент мировой прокат принес авторам комедии более 414 миллионов долларов. Эксперты уверены, что фильм сможет собрать в итоге более миллиарда долларов.





Фильм об истории популярной куклы сняла Грета Гервиг. Главные роли в «Барби» играют Марго Робби и Райан Гослинг.









Фото: кадр из фильма «Барби»