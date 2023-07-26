Фильм «Барби» поставил рекорд студии Warner Bros. по сборам

Фильм «Барби» Греты Гервиг поставил рекорд сборов студии Warner Bros. в понедельник. Комедия собрала за день более 32 млн долларов.





Прежний рекорд принадлежал «Темному рыцарю» Кристофера Нолана.





Общие мировые сборы «Барби» на сегодняшний день составляют более 414 млн долларов. По прогнозам киноэкспертов, сборы фильма могут перевалить за отметку в миллиард долларов.





В фильме рассказана история популярной куклы Барби в ее игрушечном мире. Главные роли в «Барби» играют Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Кейт Маккиннон и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Барби»