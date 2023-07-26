Фильм «Барби» поставил рекорд студии Warner Bros. по сборам

Мировая премьера фильма «Голда. Судный день» состоится 25 августа.
Премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля.
Комедия собрала за день более 32 млн долларов.
В мировом кинопрокате «Русалочка» собрала более 560 млн долларов.
Об этом сообщил директор сенегальского департамента кинематографии Жермен Коли.
Мировая премьера фильма «Голда. Судный день» состоится 25 августа.
Премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля.
Комедия собрала за день более 32 млн долларов.
В мировом кинопрокате «Русалочка» собрала более 560 млн долларов.
Об этом сообщил директор сенегальского департамента кинематографии Жермен Коли.
Снял фильм ужасов Дэвид Гордон Грин, известный по новой трилогии «Хэллоуин».
Результаты кастинга объявил Фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S.
В фильме одни из главных ролей сыграли российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный.
Картина рассказывает о леденящих событиях, которые происходят на борту знаменитого трансатлантическо...
Главные роли в драме Оксаны Бычковой играют Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.
Главные роли во флагманском проекте телеканала «Россия» исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Еле...
Фильм Артема Лемперта «Тополиный пух» станет фильмом закрытия 31-го кинофестиваля «Выборг».
Выступления пройдут на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине.
Производством картины занимается Metrafilms и онлайн-кинотеатр Kion.
Для проката в азиатских странах была изменена сцена с полностью обнаженной актрисой.
Проект отмечен в номинации «Лучший веб-сериал».
Фильм планируется выпустить 29 сентября 2023 года.
Реализация проектов, претендующих на поддержку, должна начаться не ранее 15 января 2024 года и завер...
Мелодрама «Великая ирония» выйдет в российский прокат 28 сентября.
Новая платформа будет создана для общения и воплощения в жизнь своих идей.
26.07.2023