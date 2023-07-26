Amazon Prime представил цифровую премьеру скандальной «Русалочки»

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video представил цифровой релиз фильма «Русалочки».





В основу сюжета киносказки лег одноименный полнометражный мультфильм Disney.





Фильм Роба Маршалла получил скандальную славу из-за того, что главную роль в нем сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. Однако критики похвалили актрису за прекрасное исполнение песен в «Русалочке».





В мировом кинопрокате «Русалочка» собрала более 560 млн долларов. Затраты на производство фильма составили около 250 млн долларов.





В «Русалочке» также снялись Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Хавьер Бардем, Нома Думезвени и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Русалочка»