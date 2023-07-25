В Новосибирске открылась выставка к 175-летию Сурикова

В Новосибирске в рамках национального проекта «Культура» открылась выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения».



На выставке представлены 39 произведений Сурикова из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, Музея-усадьбы В.И. Сурикова, передает пресс-служба Русского музея.



Отмечается, что Русский музей предоставил для проекта десять полотен художника, в том числе шедевры Сурикова, украшающие постоянную экспозицию Михайловского дворца «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Сибирячка».



«Благодаря национальному проекту "Культура" Русский музей как главный музей национального искусства может демонстрировать шедевры своего собрания по всей стране. Мы отправили на выставку признанные шедевры Василия Сурикова, которые каждый хорошо знает со школьных лет: "Покорение Сибири Ермаком", "Взятие снежного городка", "Сибирячка". Уже осенью они вернутся в Русский музей, где в конце года откроется грандиозная выставка, посвященная юбилею великого русского живописца», — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.



Сообщается, что в Корпусе Бенуа Русского музея осенью откроется выставка к 175летию Василия Сурикова, куда войдут около ста произведений художника.













Фото: пресс-служба Русского музея