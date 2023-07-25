Россия и Сенегал подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере кино

25.07.2023
Министерство культуры Сенегала готовит соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере кино и о совместном кинопроизводстве.
Об этом сообщил директор сенегальского департамента кинематографии Жермен Коли, передает
ТАСС.
«Я как раз работаю вместе с министерством культуры, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве в области кинематографии, а также о совместном производстве фильмов», — приводит агентство слова руководителя.
Жермен Коли во вторник принял участие в церемонии открытия Дней африканской культуры и кино, которые проходят на «Ленфильме» в рамках фестиваля «Африка. Вместе в будущее».
По словам Жермена Коли, Сенегал и Россия должны перейти к более точечным соглашениям в сфере кино.
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