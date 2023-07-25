Студия Blumhaus показала трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий»

Киностудия Blumhaus опубликовала в YouTube трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий».



Снял фильм ужасов Дэвид Гордон Грин, известный по новой трилогии «Хэллоуин».



В фильме пойдет рассказ об отце одержимого дьяволом ребенка, который, чтобы спасти его, отправляется на поиски человека с подобным опытом. Он отыскивает девушку, которая долгое время была под влиянием инфернального Пазузу.





Премьера фильма «Изгоняющий дьявола: Верующий» запланирована на 13 октября. Главные роли в фильме играют Дженнифер Неттлз, Эллен Бёрстин, Энн Дауд, Лесли Одом мл., Рафаэль Сбардж и другие актеры.











