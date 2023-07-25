Объявлены имена кастинга оперных исполнителей фестиваля «Роза Хутор. Классика»

Стали известны итоги кастинга молодых оперных исполнителей, который проходил в рамках подготовки к фестивалю «Роза Хутор. Классика», передает пресс-служба конкурса.



Результаты кастинга объявил Фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S.



Победителями стали 10 артистов: Филлипова Дарья, Юй Сыянь, Каула Валерий, Гончарук Надежда, Черников Никита, Бурибоев Рустам, Кутний Алексей, Цырендагбаева Жаргал, Абдулов Гамид, Байирта Бадма-Халгаева.



Фестиваль классического искусства «Роза Хутор. Классика» пройдет с 18 по 27 августа на концертных площадках курорта Роза Хутор. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.













Фото: пресс-служба конкурса "Роза Хутор. Классика"



