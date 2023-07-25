На Венецианском фестивале пройдет премьера фильма Романа Полански «Дворец»

25.07.2023

На Венецианском фестивале пройдет премьера фильма Романа Полански «Дворец»
На Венецианском кинофестивале пройдет мировая премьера фильма «Дворец» режиссера Романа Полански, передает Variety.

В фильме одну из главных ролей сыграли российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный.

События фильма разворачиваются в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что Петров в картине сыграл бандита, а для роли специально побрился налысо.

Фильм «Дворец» будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. В России картина выйдет в прокат 23 ноября.


Фото: скриншот видео на YouTube