На Венецианском фестивале пройдет премьера фильма Романа Полански «Дворец»

Результаты кастинга объявил Фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S.
В фильме одну из главных ролей сыграли российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный.
Картина рассказывает о леденящих событиях, которые происходят на борту знаменитого трансатлантическо...
Главные роли в драме Оксаны Бычковой играют Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.
Главные роли во флагманском проекте телеканала «Россия» исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Еле...
Результаты кастинга объявил Фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S.
В фильме одну из главных ролей сыграли российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный.
Картина рассказывает о леденящих событиях, которые происходят на борту знаменитого трансатлантическо...
Главные роли в драме Оксаны Бычковой играют Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.
Главные роли во флагманском проекте телеканала «Россия» исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Еле...
Фильм Артема Лемперта «Тополиный пух» станет фильмом закрытия 31-го кинофестиваля «Выборг».
Выступления пройдут на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине.
Производством картины занимается Metrafilms и онлайн-кинотеатр Kion.
Для проката в азиатских странах была изменена сцена с полностью обнаженной актрисой.
Проект отмечен в номинации «Лучший веб-сериал».
Фильм планируется выпустить 29 сентября 2023 года.
Реализация проектов, претендующих на поддержку, должна начаться не ранее 15 января 2024 года и завер...
Мелодрама «Великая ирония» выйдет в российский прокат 28 сентября.
Новая платформа будет создана для общения и воплощения в жизнь своих идей.
Приключенческая комедия «Барби» Греты Гервиг заработала за первый уикенд проката более 330 миллионов...
Производством многосерийного фильма занимаются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
Снял экшн-триллер режиссер Кевин Гревье.
Премьера последних серий нового сезона состоится 27 июля.
Сериал не выходил в течение 10 лет.
В программу вошли жемчужины классического балетного репертуара Мариинского театра.
25.07.2023