На Венецианском фестивале пройдет премьера фильма Романа Полански «Дворец»

На Венецианском кинофестивале пройдет мировая премьера фильма «Дворец» режиссера Романа Полански, передает Variety.



В фильме одну из главных ролей сыграли российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный.



События фильма разворачиваются в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что Петров в картине сыграл бандита, а для роли специально побрился налысо.



Фильм «Дворец» будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. В России картина выйдет в прокат 23 ноября.









Фото: скриншот видео на YouTube



















