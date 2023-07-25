Мистический хоррор «Корабль призраков» выйдет в России 3 августа

В России 3 августа выйдет в прокат мистический хоррор «Корабль призраков».



Картина рассказывает о леденящих событиях, которые происходят на борту знаменитого трансатлантического лайнера «Королева Мэри». В фильме переплетаются три сюжетные линии: истории двух семей, оказавшихся на борту лайнера в 1938 году и в наши дни, а также истории капитана корабля и призрака.



Режиссером фильма выступил Гари Шор.



«Для меня этот фильм стал глубоким поклоном жанру ужасов. Это леденящая кровь история, окутанная тайнами, страхами и трагичностью. Я до сих пор не могу поверить, что мне представилась возможность снять весь фильм на "Королеве Мэри", где происходило так много загадочных и необъяснимых событий, разгадкой которых увлечены многие», — рассказал постановщик.









Фото: компания "Вольга"