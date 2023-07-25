Кинофестиваль «Выборг» откроет фильм «Нина» Оксаны Бычковой

Кинофестиваль «Выборг» (ранее назывался «Окно в Европу. — Прим. ред.) откроет фильм «Нина».



Главную роль в драме Оксаны Бычковой играют Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.





В фильме идет рассказ о том, как счастливую жизнь героини нарушает «звонок из прошлого». Бывший возлюбленный зовет ее приехать в Тбилиси, и эта поездка полностью изменит жизнь героини.





Оксана Бычкова известна как автор фильмов «Питер FM» и «Плюс один». «Нина» также примет участие в конкурсной программе «Выборга».





Смотр пройдет в Выборге с 4 по 11 августа.









Фото: кадр из фильма «Нина»