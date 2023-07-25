Завершены съемки 11-го сезона сериала «Склифосовский»

В Москве завершены съемки новых эпизодов сериала «Склифосовский».



В 11-м сезоне проекта в коллектив Склифа возвращаются супруги Пастуховы и доктор Куликов. Новый главврач будет наводить свои порядки и инициирует кадровые перестановки. Врачей главного НИИ скорой помощи ждут перемены.



Главные роли во флагманском проекте телеканала «Россия» исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Роман Мадянов, Нина Усатова и другие.



«Это была очень долгая смена на закрытом полигоне, а по сценарию — "жуткая авария с пострадавшими". Огромная пробка из игровых автомобилей — 13 легковушек, фура с наглухо врезавшейся в нее машиной, коневозка, автомобиль для транспортировки плазмы... Пиротехники создавали густой туман, но и погода ничуть не отставала: весь день шел проливной дождь, и приходилось работать почти в темноте. В кадре врачи Склифа, как всегда, спешили на помощь, бросив личные дела. А мы в это время создавали артистам на площадке надежный тыл: чтобы избежать реальных неприятностей, были приняты беспрецедентные меры предосторожности», — рассказала о съемочном процессе директор картины Сабина Парунакян.









Фото: телеканал «Россия»