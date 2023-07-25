«Тополиный пух» с Антоном Лапенко закроет кинофестиваль «Выборг»

Фильм Артема Лемперта «Тополиный пух» станет фильмом закрытия 31-го кинофестиваля «Выборг», который ранее назывался «Окно в Европу».



Смотр пройдет в городе Выборг с 4 по 11 августа.





В комедии пойдет рассказ об одиноком охраннике пункта обмена валют. Отчаявшись он просит приятеля закончить его жизнь. Но в самый неподходящий момент герой встречает девушку, в которую влюбляется.





«И это только начало Истории... Потому что она состоит из трёх новелл, а каждая повествует об одном и том же событии, но с неожиданной точки зрения нового персонажа», — описывают фильм авторы.





Главные роли в «Тополином пухе» играют Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко и другие актеры.





Показ фильма пройдет 10 августа в кинотеатре «Выборг-Палас». Свое творение представят режиссер Лемперт, сценаристы и креативные продюсеры Илья Петрухин и Олег Гольдфайн и актеры Илья Борисов, Полина Шашуро и Олег Тополянский.









Фото: кадр из фильма «Тополиный пух»