Ольга Любимова: выступления артистов Большого в КНР никого не оставят равнодушным

Артисты Большого театра выступят в Китае после пятилетнего перерыва.



Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



Глава Минкультуры сообщила, что выступления пройдут на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая под управлением Павла Клиничева с 25 по 30 июля.



Ольга Любимова отметила, что российский коллектив до 2018 года привозил в КНР множество постановок.



«Возвращения наших артистов ждали многие любители русского балета в Китае. И гастрольная программа этого года не оставит никого равнодушным», — говорится в сообщении.









Фото:t.me/olga_b_lyubimova