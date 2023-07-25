Ольга Любимова: выступления артистов Большого в КНР никого не оставят равнодушным

Артисты Большого театра выступят в Китае после пятилетнего перерыва.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Глава Минкультуры сообщила, что выступления пройдут на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая под управлением Павла Клиничева с 25 по 30 июля.
Ольга Любимова отметила, что российский коллектив до 2018 года привозил в КНР множество постановок.
«Возвращения наших артистов ждали многие любители русского балета в Китае. И гастрольная программа этого года не оставит никого равнодушным», — говорится в сообщении.
Фото:t.me/olga_b_lyubimova