Вышел трейлер криминальной драмы Алисы Хазановой «Белый список»

Компания «Атмосфера кино» представила трейлер предстоящего фильма Алисы Хазановой «Белый список».



Производством картины занимается Metrafilms и онлайн-кинотеатр Kion.



Криминальная драма «Белый список» рассказывает о следователях, которые готовятся к выходу на пенсию. Следователей отправляют в подмосковный городок расследовать самоубийство школьницы. От героев ждут имитации работы, в итоге расследование затягивается на годы и переворачивает жизни героев.



Главные роли в фильме сыграли Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко и другие.



Фильм выйдет в прокат 23 ноября 2023 года.



















