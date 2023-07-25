Вышел трейлер криминальной драмы Алисы Хазановой «Белый список»
Вышел трейлер криминальной драмы Алисы Хазановой «Белый список»
25.07.2023
Компания «Атмосфера кино» представила трейлер предстоящего фильма Алисы Хазановой «Белый список».
Производством картины занимается Metrafilms и онлайн-кинотеатр Kion.
Криминальная драма «Белый список» рассказывает о следователях, которые готовятся к выходу на пенсию. Следователей отправляют в подмосковный городок расследовать самоубийство школьницы. От героев ждут имитации работы, в итоге расследование затягивается на годы и переворачивает жизни героев.
Главные роли в фильме сыграли Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко и другие.