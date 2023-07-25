В азиатских странах «Оппенгеймер» вышел с измененной сценой

В Индии, Индонезии и Бангладеш фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана вышел с изменениями, передает The Independent.



Издание отмечает, что для проката в азиатских странах была изменена сцена с полностью обнаженной актрисой. В эпизоде на героиню с помощью монтажа «надели» черное платье. Правки были внесены для обеспечения проката.



Ранее уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар потребовал удалить из фильма «Оппенгеймер» сцену с цитированием древнеиндийской поэмы «Бхагавадгита».



Мировая премьера фильма «Оппенгеймер» состоялась 19 июля. Картина рассказывает об одном из американских создателей атомной бомбы. Роли в ленте сыграли Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.









Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"