Российский проект «Естественный отбор» взял главный приз BUEIFF Web Series

Российский многосерийный фильм «Естественный отбор» получил главный приз аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series, передает пресс-служба Института развития интернета (АНО «ИРИ»).



«Третий сезон комедийного сериала об отношениях «Естественный отбор», созданный при поддержке Института развития интернета, завоевал главный приз аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series. Проект отмечен в номинации «Лучший веб-сериал», — рассказали в ИРИ.



Фестиваль BUEIFF является частью крупнейшего онлайн-фестиваля Аргентины — Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе. Смотр проводится несколько раз в году, а фильмы — победители конкурса демонстрируются в кинотеатрах Буэнос-Айреса.



Сериал «Естественный отбор» выходит с 2020 года, он рассказывает истории о свиданиях и отношениях. Третий сезон посвящен теме взросления, он объединяет героев первых сезонов.









Фото: кадр из сериала «Естественный отбор»