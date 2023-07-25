Российский проект «Естественный отбор» взял главный приз BUEIFF Web Series

25.07.2023

Российский проект «Естественный отбор» взял главный приз BUEIFF Web Series
Российский многосерийный фильм «Естественный отбор» получил главный приз аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series, передает пресс-служба Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Третий сезон комедийного сериала об отношениях «Естественный отбор», созданный при поддержке Института развития интернета, завоевал главный приз аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series. Проект отмечен в номинации «Лучший веб-сериал», — рассказали в ИРИ.

Фестиваль BUEIFF является частью крупнейшего онлайн-фестиваля Аргентины — Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе. Смотр проводится несколько раз в году, а фильмы — победители конкурса демонстрируются в кинотеатрах Буэнос-Айреса. 

Сериал «Естественный отбор» выходит с 2020 года, он рассказывает истории о свиданиях и отношениях. Третий сезон посвящен теме взросления, он объединяет героев первых сезонов.


Фото: кадр из сериала «Естественный отбор»