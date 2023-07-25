Amazon Prime Video выпустила тизер-трейлер спин-оффа «Пацанов» «Поколение «Ви»

Платформа Amazon Prime Video выпустила тизер-трейлер грядущего сериала «Поколение «Ви».



Сериал является спин-оффом шоу «Пацаны».



Фильм планируется выпустить 29 сентября 2023 года.



Проект рассказывает о молодых супругах, проходящих обучение в специальном университете корпорации Vought. В проекте ожидаются камео героев сериала «Пацаны», в том числе Солдатик, которого сыграл Дженсен Эклс, и Экспресс в исполнении Джесси Т. Ашера.



Актерский состав проекта пополнили также Патрик Шварценеггер, Лиззи Бродвей, Лондон Тор, Джаз Синклер, Клэнси Браун, Шон Патрик Томас и другие.







