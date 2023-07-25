Фонд культурных инициатив объявил прием заявок на грантовый конкурс 2024 года

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на первый грантовый конкурс 2024 года по поддержке проектов в области культуры, передает пресс-служба фонда.



«Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 31 августа 2023 года могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели», — указано в сообщении.



Реализация проектов, претендующих на поддержку, должна начаться не ранее 15 января 2024 года и завершиться не позднее 30 июня 2025 года. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 21 декабря 2023 года.



Проекты принимаются по направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры»,



«История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».



«За два года работы фонда мы видели совершенно разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями — от съемок полнометражных и короткометражных документальных фильмов до открытия детских школ рукоделия, от создания в регионах креативных резиденций до постановок знаковых спектаклей ведущими труппами страны», — рассказал гендиректор ПФКИ Роман Карманов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России