Стала известна дата выхода в России нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония»

Кинокомпания «Вольга» анонсировала выход новой картины Вуди Аллена в России.



Мелодрама «Великая ирония» выйдет в российский прокат 28 сентября.



Фильм рассказывает историю двух парижских друзей, которые решают возобновить романтические отношения. Новые отношения приводят к измене, а затем и к убийству. Главные роли в картине сыграли Лу де Лааж, Нильс Шнайдер, Мелвиль Пупо, Валери Лемерсье и другие.



Автором сценария к фильму выступил Вуди Аллен. Для режиссера это первый проект, полностью снятый на французском языке. Картина «Великая ирония» станет пятидесятым фильмом режиссера и, вопреки слухам об окончании карьеры, не последней лентой Аллена.









Фото: кадр из фильма "Великая ирония"











