«Союзмультфильм» разрабатывает приложение для слабослышащих людей

Киностудия «Союзмультфильм» разрабатывает виртуального помощника для людей с ограничениями по слуху, передает Министерство культуры России в Telegram.



Отмечается, что новая платформа будет создана для общения людей с нарушениями слуха и воплощения ими в жизнь своих идей. В разработке будет использована технология «Захват движения», которую применяют в анимации, игровых фильмах и компьютерных играх.



«На платформе объединят три функции: перевод речи в текст и обратно, сервис онлайн-услуг живого сурдопереводчика и виртуальный сурдоперевод с использованием искусственного интеллекта», — указано в сообщении ведомства.



Отмечается, что в настоящее время студия снимает материалы для приложения, в котором будет виртуальный помощник Даша.









Фото: скриншот видео на YouTube