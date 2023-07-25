Комедийный фильм «Барби» показал лучший старт года по сборам

Приключенческая комедия «Барби» Греты Гервиг заработала за первый уикенд проката более 330 миллионов долларов, что стало лучшим стартом года и самым успешным фильмом для женщины-режиссера за всю историю проката в США и Канаде.



Согласно данным Boxofficemojo.com, в США и Канаде кассовые сборы составили 155 миллионов долларов.



Уже в первые дни проката фильм заработал 70 млн долларов. В Великобритании в первый уикенд картина принесла 23 млн долларов.



В России официального показа картины не предвидится, однако, по некоторым данным, показы все же состоятся. Сеансы стартуют примерно спустя две недели после премьеры в мире.



Картина рассказывает историю куклы Барби, которую изгоняют из Барбиленда из-за несоответствия строгим стандартам красоты. Барби отправляется в мир людей, а за ней следует влюбленный в нее Кен. В главных ролях Марго Робби и Райан Гослинг.









Фото: кадр из фильма "Барби"