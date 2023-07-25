Комедийный фильм «Барби» показал лучший старт года по сборам

25.07.2023

Комедийный фильм «Барби» показал лучший старт года по сборам
Приключенческая комедия «Барби» Греты Гервиг заработала за первый уикенд проката более 330 миллионов долларов, что стало лучшим стартом года и самым успешным фильмом для женщины-режиссера за всю историю проката в США и Канаде.

Согласно данным Boxofficemojo.com, в США и Канаде кассовые сборы составили 155 миллионов долларов.

Уже в первые дни проката фильм заработал 70 млн долларов. В Великобритании в первый уикенд картина принесла 23 млн долларов.

В России официального показа картины не предвидится, однако, по некоторым данным, показы все же состоятся. Сеансы стартуют примерно спустя две недели после премьеры в мире.

Картина рассказывает историю куклы Барби, которую изгоняют из Барбиленда из-за несоответствия строгим стандартам красоты. Барби отправляется в мир людей, а за ней следует влюбленный в нее Кен. В главных ролях Марго Робби и Райан Гослинг.


Фото: кадр из фильма "Барби"