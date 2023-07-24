В Архангельской области пройдут съемки сериала «Из поморов мы»

Производством многосерийного фильма занимаются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
Производством многосерийного фильма занимаются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
Снял экшн-триллер режиссер Кевин Гревье.
Премьера последних серий нового сезона состоится 27 июля.
Сериал не выходил в течение 10 лет.
Производством многосерийного фильма занимаются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
Снял экшн-триллер режиссер Кевин Гревье.
Премьера последних серий нового сезона состоится 27 июля.
Сериал не выходил в течение 10 лет.
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Об этом говорится в сообщении Министерства культуры России в Тelegram-канале.
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24.07.2023