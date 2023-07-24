В Архангельской области пройдут съемки сериала «Из поморов мы»

В Архангельске и селе Ломоносово пройдут съемки сериала «Из поморов мы».



Производством многосерийного фильма занимаются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.





Съемки пройдут в архангельском здании драмтеатра, на набережной Северной Двины, а в Ломоносове — на территории историко-мемориального музея, посвященного Ломоносову. Съемки будут проходить с 3 по 6 августа.





По сюжету известный актер получает роль Михаила Ломоносова в фильме. Чтобы погрузиться в образ русского ученого, герой отправляется на его родину.





Другие подробности проекта пока не раскрываются.









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