В Архангельской области пройдут съемки сериала «Из поморов мы»

24.07.2023

В Архангельской области пройдут съемки сериала «Из поморов мы»
В Архангельске и селе Ломоносово пройдут съемки сериала «Из поморов мы».

Производством многосерийного фильма занимаются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Съемки пройдут в архангельском здании драмтеатра, на набережной Северной Двины, а в Ломоносове — на территории историко-мемориального музея, посвященного Ломоносову. Съемки будут проходить с 3 по 6 августа.

По сюжету известный актер получает роль Михаила Ломоносова в фильме. Чтобы погрузиться в образ русского ученого, герой отправляется на его родину.

Другие подробности проекта пока не раскрываются.


Фото: Pixabay.com