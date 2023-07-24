«Каропрокат» представила трейлер фильма «Охота на короля»

Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала первый трейлер фильма «Охота на короля». Снял экшн-триллер режиссер Кевин Гревье.





«Для каждого наемного убийцы важнее жизни только собственная репутация. Чтобы возвыситься в мире киллеров, группа самых отчаянных и безжалостных из них решила устроить охоту на Дракоса по кличке "Король"», — говорится в синопсисе.





Сценарий написал сам режиссер. Возрастное ограничение «18+».





Главные роли в фильме играют Фрэнк Грилло, Стивен Дорфф, Мари Авгеропулос, Шэннон Кук-Чун, Эми Гроунинг и другие актеры. Премьера «Охоты на короля» состоится 31 августа.









Фото: кадр из фильма «Охота на короля»