«Каропрокат» представила трейлер фильма «Охота на короля»

24.07.2023

«Каропрокат» представила трейлер фильма «Охота на короля»
Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала первый трейлер фильма «Охота на короля». Снял экшн-триллер режиссер Кевин Гревье.

«Для каждого наемного убийцы важнее жизни только собственная репутация. Чтобы возвыситься в мире киллеров, группа самых отчаянных и безжалостных из них решила устроить охоту на Дракоса по кличке "Король"», — говорится в синопсисе.

Сценарий написал сам режиссер. Возрастное ограничение «18+».

Главные роли в фильме играют Фрэнк Грилло, Стивен Дорфф, Мари Авгеропулос, Шэннон Кук-Чун, Эми Гроунинг и другие актеры. Премьера «Охоты на короля» состоится 31 августа.


Фото: кадр из фильма «Охота на короля»