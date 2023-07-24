Netflix представил трейлер финала третьего сезона «Ведьмака»

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер финальных эпизодов третьего сезона «Ведьмака».



Премьера последних серий нового сезона состоится 27 июля.



В основу сериала легла серия книг Анджея Сапковского. В них идет рассказ о фэнтези-мире, в котором идет вражда между людьми и монстрами. Главный герой ведьмак Геральт — наемник, который расправляется с жуткими созданиями за деньги, но на его плечах оказывается судьба всего мира, когда он встречает загадочную девочку.



Главную роль в третьем сезоне «Ведьмака» играет Генри Кавилл. В четвертом сезоне сериала его сменит Крис Хемсворт.



В «Ведьмаке» также снимаются Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен, Мими М. Кайиса и другие актеры.









Фото: кадр из сериала «Ведьмак»