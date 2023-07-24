Автор «Игры престолов» и «Дома драконов» приостановил работу с HBO

Писатель Джордж Р.Р. Мартин, известный как автор литературной основы сериалов «Игра престолов» и «Дом драконов», приостановил сотрудничество с каналом HBO.



Причиной послужила забастовка Гильдии сценаристов, к которой он присоединился 1 июня.





Сам Мартин считает своим долгом поддержать молодых сценаристов на забастовке, так как ее результаты повлияют на их будущие гонорары и рабочие отношения с продюсерами.





«Никто не может быть уверен, но у меня плохое предчувствие, что эта забастовка будет долгой и ожесточенной», — заявил Мартин.





Однако приостановка сотрудничества с HBO не повлияет на производство второго сезона сериала «Дом дракона» по книгам Мартина. Сценарии новых эпизодов уже написаны, а сериал находится в производстве.





Съемки второго сезона «Дома дракона» проходят в Великобритании с участием актеров, которые не входят в бастующую Гильдию актеров.









Фото: Amediateka/YouTube