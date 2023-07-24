Состоялась премьера нового сезона «Футурамы» после 10-летней паузы

Сериал не выходил в течение 10 лет.
В программу вошли жемчужины классического балетного репертуара Мариинского театра.
Об этом говорится в сообщении Министерства культуры России в Тelegram-канале.
В Санкт-Петербурге 25 сентября состоится открытие VI Международного музыкального фестиваля Ильдара А...
Главные роли в проекте сыграли Никита Ефремов, Ольга Медынич, Анастасия Тодореску и другие.
Сериал не выходил в течение 10 лет.
В программу вошли жемчужины классического балетного репертуара Мариинского театра.
Об этом говорится в сообщении Министерства культуры России в Тelegram-канале.
В Санкт-Петербурге 25 сентября состоится открытие VI Международного музыкального фестиваля Ильдара А...
Главные роли в проекте сыграли Никита Ефремов, Ольга Медынич, Анастасия Тодореску и другие.
В России картина выйдет в прокат 24 августа.
Проект создается для телеканала ТНТ и онлайн-платформы Premier.
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24.07.2023