Состоялась премьера нового сезона «Футурамы» после 10-летней паузы

24.07.2023

Состоялась премьера нового сезона «Футурамы» после 10-летней паузы
Телеканал Hulu показал первую серию восьмого сезона мультсериала «Футурама». Сериал не выходил в течение 10 лет.

В честь выхода «Футурамы» на фестивале в Сан-Диего было устроено дрон-шоу. Дроны выстраивались в небе в фигуры персонажей мультсериала.

Восьмой сезон «Футурамы» будет состоять из 10 эпизодов, каждый из которых будет выходить раз в неделю.

Первый сезон «Футурамы» вышел в 1999 году на канале Fox. В нем идет рассказ о разносчике пиццы Филиппе Фрае, который случайно попадает в будущее.


Фото: кадр из мультсериала «Футурама»