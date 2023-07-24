Россия и Бразилия обсуждают вопрос о совместном кинопроизводстве

Россия и Бразилия обсуждают вопрос заключения соглашения о совместном кинопроизводстве.



Об этом говорится в сообщении Министерства культуры России в Telegram-канале.



«Развитие сотрудничества в сфере кинематографа обсудили на встрече с замглавы бразильского ведомства. Планируется заключить соглашение о совместном производстве фильмов», — указано в сообщении.



В преддверии заседания Межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится заседание рабочей группы по культуре.



Двусторонние встречи с участием замминистра культуры России Андрея Малышева прошли в рамках VIII Встречи министров культуры стран «пятерки» в ЮАР.









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